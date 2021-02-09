شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر إجازة رسمية بمناسبة اليوم الرياضى.. واستئناف التداول غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بورصة قطر، أن اليوم الثلاثاء الموافق 9 فبراير الجاري، إجازة رسمية، وذلك بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، على أن يُستأنف التداول في بورصة قطر غداً الأربعاء الموافق 10 فبراير.

وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، بنسبة 0.46% خاسراً 48.05 نقطة ليغلق عند مستوى 10445 نقطة، وبلغ حجم التداول 147.3 مليون سهم بقيمة 367.8 مليون ريال عبر تنفيذ 8923 صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 15 سهماً، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.73%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

وفي سياق متصل أعلن بنك قطر الأول، إتمام عملية الاستحواذ على ووترواي بلازا 1، وهو عبارة عن برج مكون من مكاتب فاخرة من الدرجة الأولى وتبلغ مساحته أكثر من 223,000 قدماً مربّعاً ويقع في ضواحي هيوستن، تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأتي هذه الصفقة الأولى من نوعها لهذا العام في الولايات المتحدة بعد أيام قليلة من قيام بنك قطر الأول بالاستحواذ على متجر لولو هايبرماركت المسيلة في قطر، ونجح البنك من خلال محفظته الاستثمارية العقارية المدرة للدخل، في جذب التزامات مالية كبيرة من قاعدة عملاء البنك الموثوق بها وسيظل الاستثمار مفتوحاً للاكتتاب حتى شهر مارس.

وأعلنت شركة بروة العقارية، أن مجلس إدارتها قرر تأجيل موعد اجتماعه لمناقشة البيانات المالية المنتهية في 31/12/2020 إلى يوم الاثنين الموافق 15 فبراير الجاري.

كما أعلنت شركة السلام العالمية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 23 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية السنوية المنتهية بتاريخ 31/12/2020، ومتابعة تنفيذ قرارت سابقة.