شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "جهاز الشروق": تسليم مدرسة "أكاديمية الفنون" لوزارة الثقافة لإدارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن الانتهاء من إجراءات تسليم مبنى مدرسة "أكاديمية الفنون"، وهى الأولى من نوعها بهذا النشاط على مستوى المدن الجديدة، وذلك لصالح وزارة الثقافة، بهدف إدارتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار رئيس جهار مدينة الشروق، إلى أن ذلك يأتي فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم 1 بالمجاورة الثامنة بمنطقة الإسكان العائلى وما بها من مبانٍ منفذة بحق الإنتفاع لمشروع المدرسة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هذا النشاط الإضافى للمواد الدراسية التي ستشملها المدرسة يعتبر الأول من نوعه بالمدن الجديدة، والثانى على مستوى الجمهورية من حيث تنمية المهارات الثقافية والفنية لأبنائنا الطلاب، وتطبيق نظام تعليم يزود الطلاب بالمعارف والمهارات المختلفة وينمي حسهم الإبداعي والفنى.

ولفت رئيس الجهاز إلى أن المدرسة تم إقامتها على مساحة (7915م2) وتضم (33) فصلا دراسيا بخلاف ثلاثة معامل (حاسب آلى فيزياء/كمياء/أحياء) فضلاً أيضاً عن إحتوائها على مسرح ومكتبة وغرف تربية موسيقية وفنية.

كما أكد رئيس الجهاز استمرار الدعم للخدمات التعليمية بأنماطها المختلفة من خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة من أراض أو منشآت منفذة لهذا الغرض تساهم فى تحقيق الأهداف المطلوبة للنهوض بالمنظومة التعليمية.