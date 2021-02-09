شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يستقبل وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفد لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية فى مصر والتى تم تشكيلها مؤخراً لأول مرة فى تاريخ الغرفة، وأثنى الملا خلال اللقاء على تشكيل لجنة متخصصة فى مجال التعدين تضم العديد من الخبراء فى الصناعة على غرار لجنة البترول والغاز بالغرفة الأمريكية والتى ساهم التنسيق معها فى إحداث نتائج إيجابية عديدة على صعيد الاستثمارات الأمريكية فى مجال البترول والغاز، مؤكداً أن التنسيق مع لجنة التعدين سيساهم فى دعم مجال الاستثمار فى التعدين وخاصة فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بفعالية لجذب شركات التعدين الأمريكية الكبرى.

وحضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.

واستعرض الملا خلال اللقاء الاجراءات الجارى تنفيذها حالياً لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى من أجل زيادة مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى وتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية من خلال اتاحة البيانات الجيولوجية رقمياً أمام المستثمرين المهتمين كوسيلة للترويج وجذب الاستثمارات وكذلك توفير الفرص التدريبية لشباب العاملين فى القطاع فى إطار برنامج تطوير قطاع التعدين، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع غرفة التجارة الأمريكية فى مجالات التدريب الفنى والعملى وصقل مهارات العاملين بالقطاع.

ومن جانبهم أكد أعضاء اللجنة أن التطور الذى حدث فى قطاع التعدين واضح وملحوظ فى ظل تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد والنتائج المتميزة التى حققتها مزايدة الذهب الأخيرة، وأشاروا إلى أن من أهداف اللجنة استعراض أفضل الممارسات العالمية فى مجال التعدين وجذب الشركات الأمريكية الكبرى العاملة فى مجال التعدين للاستثمار فى مصر، كما أشاد أعضاء اللجنة بطرح مزايدة المعادن كخطوة هامة فى طريق تحقيق القيمة المضافة من الثروات التى تزخر بها مصر.