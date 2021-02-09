الاقتصاد

53.8 % زيادة في إنتاج محصول الأرز عام 2018 / 2019

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القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاء المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النبـاتى عام 2018 / 2019 ومن أهم المؤشرات:

 

بلــغ إجمــالى المساحة المحصـولية 16.2 مليــون فــدان عـــام 2018 / 2019  مقـابــل 16.1 مليــون فــدان عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.0٪.

 

وبلـــغ إجمالى المسـاحة المنــزرعة 9.3مليــون فــدان عـام 2018 / 2019 مقـابـل 9.2 مليــون فــدان عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5٪.

 

بلغـت مســاحة محصــول القمـح 3.1 مليــون فـــدان   عــــام  2018 / 2019 مقــــابـل 3.2 مليــــون فـــدان عـــام2017/ 2018 بانخـفــــاض بلـــغ نسبـتـــه 0.7٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 8.6 مليــون طــن عــام 2018 / 2019   مقابـــل 8.3 مليـــون طـن عــام  2017 /  2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.5٪.

 

وبلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.3 مليـــون فـــدان  عـــام 2018 / 2019 مقـابـــل 0.9 مليـــون فدان  عـــام 2017 / 2018 بزيــادة بلغـت نسبـتهــا 51.9٪ وبلغــت  كميـة الإنتـاج  4.8 مليون طـن عـام 2018/2019  مقـابــل  3.1 مليــون طـن عــام 2017/ 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 53.8٪، وبلغــت مسـاحــة محصـــــول الطمـــاطــم 408.7 ألف فــــدان  عـام 2018 / 2019 مقابـــل416.0 ألـف فـــــــدان عــام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض قدرها 1.8٪ وبلغت كمـية الإنتاج 6.79 مليـــون طـــن عــام 2018/ 2019 مقابـل 6.78مليون طـن عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبـتها 0.3٪.

 

وبلغــت مســـاحــة محصــول البطـاطــس  422.6  ألف فـدان  عـام  2018 / 2019 مقــابــل 408.1 ألـــف فـــــدان    عــام 2017 / 2018 بنسبـة زيادة قدرها 3.6 ٪ وبلغت كمية الإنتاج 5.2 مليون طن عام  2018 / 2019 مقـابـل 5.0 مليون طن عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪.

 

وبلغت المساحة المثمـرة لمحصـول البرتقــال 292.0 ألف فــدان عــام 2018/2019 مقابـــل 296.5  ألـــف فــــــدان     عـام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض قدرها 1.5٪ وبلغــــت كميــة الإنتـــاج  3.07 مليــون طــن عام 2018/ 2019 مقابـل 3.09 مليـــون طـن عـــام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض  قدرها 0.6٪.

 

وبلغـت المسـاحة المثـمـرة  لمحصـول المــوز 72.6 ألـف فــدان عـــام 2018 /2019 مقابــل 69.8  ألــــف فـــــدان      عـام 2017/ 2018 بنسبـة زيادة قدرها 4.1٪ وبلغـــت كميـة الإنتـــاج 1.33 مليـون طـن عام  2018 / 2019  مقــابــل 1.29 مليـــــون طـــن عــــام 2017 /  2018  بنسبـــة زيــادة قـــدرها 2.9 ٪.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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