شكرا لقرائتكم خبر عن 53.8 % زيادة في إنتاج محصول الأرز عام 2018 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لإحصاء المســاحات المحصـوليـة والإنتاج النبـاتى عام 2018 / 2019 ومن أهم المؤشرات: بلــغ إجمــالى المساحة المحصـولية 16.2 مليــون فــدان عـــام 2018 / 2019 مقـابــل 16.1 مليــون فــدان عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.0٪. وبلـــغ إجمالى المسـاحة المنــزرعة 9.3مليــون فــدان عـام 2018 / 2019 مقـابـل 9.2 مليــون فــدان عام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 1.5٪. بلغـت مســاحة محصــول القمـح 3.1 مليــون فـــدان عــــام 2018 / 2019 مقــــابـل 3.2 مليــــون فـــدان عـــام2017/ 2018 بانخـفــــاض بلـــغ نسبـتـــه 0.7٪ وبلغـت كمـيـة الإنتـاج 8.6 مليــون طــن عــام 2018 / 2019 مقابـــل 8.3 مليـــون طـن عــام 2017 / 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 2.5٪. وبلغــت مسـاحـة محـصــول الأرز 1.3 مليـــون فـــدان عـــام 2018 / 2019 مقـابـــل 0.9 مليـــون فدان عـــام 2017 / 2018 بزيــادة بلغـت نسبـتهــا 51.9٪ وبلغــت كميـة الإنتـاج 4.8 مليون طـن عـام 2018/2019 مقـابــل 3.1 مليــون طـن عــام 2017/ 2018 بزيــادة بلغت نسبـتها 53.8٪، وبلغــت مسـاحــة محصـــــول الطمـــاطــم 408.7 ألف فــــدان عـام 2018 / 2019 مقابـــل416.0 ألـف فـــــــدان عــام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض قدرها 1.8٪ وبلغت كمـية الإنتاج 6.79 مليـــون طـــن عــام 2018/ 2019 مقابـل 6.78مليون طـن عام 2017 / 2018 بزيادة بلغت نسبـتها 0.3٪. وبلغــت مســـاحــة محصــول البطـاطــس 422.6 ألف فـدان عـام 2018 / 2019 مقــابــل 408.1 ألـــف فـــــدان عــام 2017 / 2018 بنسبـة زيادة قدرها 3.6 ٪ وبلغت كمية الإنتاج 5.2 مليون طن عام 2018 / 2019 مقـابـل 5.0 مليون طن عام 2017 / 2018 بنسبة زيادة قدرها 4.8٪. وبلغت المساحة المثمـرة لمحصـول البرتقــال 292.0 ألف فــدان عــام 2018/2019 مقابـــل 296.5 ألـــف فــــــدان عـام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض قدرها 1.5٪ وبلغــــت كميــة الإنتـــاج 3.07 مليــون طــن عام 2018/ 2019 مقابـل 3.09 مليـــون طـن عـــام 2017/ 2018 بنسبـة انخفاض قدرها 0.6٪. وبلغـت المسـاحة المثـمـرة لمحصـول المــوز 72.6 ألـف فــدان عـــام 2018 /2019 مقابــل 69.8 ألــــف فـــــدان عـام 2017/ 2018 بنسبـة زيادة قدرها 4.1٪ وبلغـــت كميـة الإنتـــاج 1.33 مليـون طـن عام 2018 / 2019 مقــابــل 1.29 مليـــــون طـــن عــــام 2017 / 2018 بنسبـــة زيــادة قـــدرها 2.9 ٪.