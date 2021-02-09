شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق مرتفعة بعد أن بلغت ذروة 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، بعد أن بلغت أعلى مستوى في 30 عاما، إذ أثارت نتائج أعمال قوية للشركات وإحراز تقدم في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا توقعات بتعاف اقتصادي سريع.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمئة إلى 29505.93 نقطة، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 بالمئة إلى 1925.54 نقطة.

وقال نوريهيرو فوجيتو كبير إستراتيجي الاستثمار لدى ميتسوبيشي يو.إف.جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية "المستثمرون عاودوا شراء الأسهم التي تتمتع بأساسات قوية، مثل الأسهم المرتبطة بالرقائق... أسهم شركات الطيران والسكك الحديدية، التي كانت تُشتري حتى هذا الصباح، أصبحت هدفا للبيع إذ أن عواملها الأساسية لم تبدأ التحسن بعد".

وأغلق سهم مجموعة سوفت بنك مرتفعا 3.41 بالمئة. وربح السهم ما يزيد عن خمسة بالمئة ليبلغ أعلى مستوى في عشرين عاما مدفوعا بأرباح قياسية لصندوق رؤية التابع للمجموعة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم موراتا للتصنيع 3.21 بالمئة وقفز سهم تي.دي.كيه 2.65 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست 2.26 بالمئة وزاد سهم طوكيو إلكترون 1.9 بالمئة.

وزاد سهم مونيكس جروب، المالكة لكوينتشك المشغلة لبورصة بتكوين، 16.05 بالمئة إذ قفزت بتكوين بعد أن كشفت تسلا أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة وسرعان ما ستقبلها كوسيلة للدفع مقابل السيارات.

وتراجع قطاع الطيران عن مكاسب مبكرة، إذ نزل سهم الخطوط الجوية اليابانية (جابان إيرلاينز) 0.95 بالمئة وخسر سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 0.92 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات إذ ارتفع الين مقابل الدولار، وتراجع سهم هوندا موتور 1.9 بالمئة وخسر سهم نيسان موتور 0.02 بالمئة وتراجع سهم تويوتا موتور 0.54 بالمئة.

وجرى تداول الدولار عند 104.85 ين لينخفض 0.35 بالمئة خلال التعاملات الآسيوية.

وكان سهم هيتاتشي الأقل أداء بين 30 سهما أساسيا على توبكس إذ تراجع 3.06 بالمئة وتلاه سهم دايكن إندستريز الذي خسر 2.50 بالمئة.