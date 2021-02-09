شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-2-2021.. الكيلو بـ 24 جنيها للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 9-2-2021 في السوق المحلى وفقا لما أعلنت عنه الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية .

وسجلت أسعار الدواجن فى المزرعة 21 جنيها للكيلو، بينما السعر للمستهلك يتراوح بين 24-27 جنيها للكيلو، أما أسعار الدواجن البلدى فتتراوح بين 29-30 جنيها للكيلو في المزرعة، ويصل سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار الدواجن المجمدة بين 30- 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم.

وبالنسبة لأسعار البيض فكان سعر البيض الأبيض المزارع الكرتونة في المزرعة 27 جنيها، ويصل السعر للمستهلك 30 - 35 جنيها، بينما سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 33 جنيها ويصل السعر للمستهلك 37-40 جنيها.