شكرا لقرائتكم خبر عن مساهمو "الأهلي التجاري" و"سامبا" يصوتون على الاندماج مطلع مارس المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يصوت مساهمو البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية، على اتفاقية الاندماج بينهم، كلاً على حدة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، مطلع مارس 2021.

ودعا مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري، مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك الأهلي اليوم الأول من مارس المُقبل للتصويت على دمج مجموعة سامبا المالية في البنك الأهلي.

وسيكون الدمج من خلال إصدار 0.739 سهم في البنك الأهلي مقابل كل سهم في مجموعة سامبا المالية، وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بينهم المبرمة في 11 أكتوبر 2020، حسب بيان للسوق المالية السعودية "تداول".

وبالمثل وجه مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، الدعوة لمساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية مطلع مارس للتصويت على اتفاقية الاندماج.

وقال البنك الأهلي التجاري إن المساهمين يصوتون أيضاً على زيادة رأس مال البنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال، وفقاً لأحكام اتفاقية الاندماج، ويصوتون كذلك على التعديلات المقترحة على النظام الأساس للبنك الأهلي، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.

ومؤخرا، أعلن البنك الأهلي التجاري عن صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على الاندماج مع مجموعة سامبا المالية وعدد من المسائل المرتبطة به، وكذلك صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي.

وقال البنك الأهلي التجاري، في أكتوبر الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي التجاري من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي التجاري.