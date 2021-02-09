شكرا لقرائتكم خبر عن "المسواك" السعودية تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عينت شركة عيادات "المسواك" لطب الأسنان، أكبر مزوِّد لخدمات طب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، شركة "المجموعة المالية هيرميس" كمستشار مالي لدراسة مجموعة بدائل استراتيجية، بما في ذلك البيع الكامل أو الجزئي.

وتدير عيادات المسواك حوالي 80 مركزاً في 20 مدينة سعودية، وتدرس خيارات من بينها بيع 100% من الشركة أو الطرح للاكتتاب العام، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وبلغت قيمة شركة المسواك بنحو مليار دولار، حيث اجتذبت الصفقة المحتملة اهتمام لاعبين إقليميين وشركات استثمار مباشر دولية.

وتمتلك شركة "جدوى للاستثمار"، إحدى شركات الاستثمار المباشر السعودية، حصة 70% من شركة "المسواك" استحوذت عليها في 2017.