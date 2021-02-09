شكرا لقرائتكم خبر عن الفالح يكشف عن اعتزام السعودية تطوير فرص قطاع الرعاية الصحية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إن قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة.

وأفاد الفالح أن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة.

وأشار إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

واستشهد بتحقيق المملكة زيادة بلغت 12% في نسبة الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم.

وعبر عن تطلعاته من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة روش إلى التعاون الوثيق لتسخير المعرفة والخبرات العالمية وتطوير قدرة قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وبحسب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع شركة روش لتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون بين وزارة الاستثمار وشركة روش لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وتطوير السياسات الخاصة بتسهيل التجارب السريرية الطبية وبرامج الدراسات العليا والتدريب في جميع أنحاء المملكة.

وجاء ذلك خلال حفل توقيع وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة في العناية الطبية بالوزارة أمس، تهدف إلى تأسيس شراكة بين الجهتين وذلك لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة.