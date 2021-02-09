شكرا لقرائتكم خبر عن أكسفورد: قرارات السعودية أنقذت أسعار النفط من الهبوط دون 50 دولارا للبرميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال تقرير حديث صدر عن مؤسسة "أكسفورد" إنه عند قياس الأسعار التي كان من الممكن أن يباع بها النفط بدون الخفض السعودي مقابل إضافة دول "أوبك بلس" 500 ألف برميل يومياً إلى إمدادات شهري فبراير ومارس، لتعرضت الأسعار إلى هزة وهبطت إلى ما دون 50 دولاراً للبرميل.

واعتبر التقرير أن ذلك كان سينجم نتيجة مستوى الغموض العالي المتعلق بالطلب، موضحا أن المملكة، بإعلانها الخفض بدءاً من يناير الماضي على أن يدخل حيز النفاذ فعلياً شهري فبراير ومارس، قد حققت سعراً أعلى لمبيعاتها، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن نموذج الأسعار اليومية، المبني على مؤشر تحليل آراء السوق، يشير إلى أنه كان لإعلان السعودية في يناير 2021، الفضل الكامل، تقريباً، في ارتفاع الأسعار بمقدار 4.7 دولار للبرميل مما دفع الأسعار إلى 55 دولاراً للبرميل".

وحذر التقرير من معاملة روسيا معاملة خاصة، ولو نوعاً ما، حيث من شأن ذلك أن يلقي بآثار سلبية على اتفاق "أوبك بلس" ومنظومة الدول المنضوية تحتها، موضحاً أن المعاملة الخاصة قد تفسد التماسك بين دول الاتفاق.

وأضاف كذلك أنه قد يؤدي الارتفاع الذي شهدته الأسعار مؤخراً إلى تعزيز حركة منصات الحفر، وإنعاش إنتاج النفط الصخري الأميركي بسرعة.

وأوضح التقرير أن الأثر الكامل لقرار السعودية الأخير المرتبط بالخفض الطوعي لمليون برميل نفط يومياً تخضع لعوامل كثيرة بينها سرعة تعافي الطلب وتماسك دول اتفاق "أوبك بلس"، وكذلك الخطوة المقبلة لدول المنظومة، بالإضافة إلى استجابة النفط الصخري الأميركي.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عد العزيز بن سلمان قد أعلن في يناير خفض المملكة لإنتاجها النفطي بمليون برميل يومياً على مدار شهري فبراير 2021.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى تلقي السوق دعما من الخفض الطوعي للإنتاج السعودي.