شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك البلاد: المخصصات السنوية تغطي 250% من القروض المتعثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبد العزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد، إن المخصصات التي اقتطعها البنك، العام الماضي تغطي نحو 250% من القروض المتعثرة.

وأضاف، أن نمو أرباح البنك العام الماضي يعود إلى نمو قطاع تمويل الشركات وزيادة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسبما أورد موقع قناة العربية.

وأوضح العنيزان أن البنك استمر في تنمية قطاع الأفراد، إذ زادت محفظة التمويل العقاري بجانب طرح أوعية استثمارية جديدة للأفراد، مشيراً إلى أنه لا يوجد أية تحفظات من البنك المركزي على توزيع أرباح للمساهمين.

وبلغ صافي أرباح البنك خلال العام الماضي 1.35 مليار ريال، مقابل 1.24 مليار ريال خلال عام 2019، بنمو نسبته 80%.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للعام الماضي نحو 695 مليون ريال، مقارنة بـ 543 مليون ريال في العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة 28%.