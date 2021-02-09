قصّة نجاح شركة تكنولوجيا هندية تصنّع 50 مليون هاتف ذكي

منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، اقترض سونيل فاتشاني 35 ألف دولار حتى يتمكن من إطلاق شركة لإنتاج أجهزة تلفاز بمقاس 14 بوصة، في ورشة مستأجرة خارج نيودلهي. وكان ذلك خياراً غير تقليدي، نظراً لأن الهند، على الرغم من شهرتها بالبرمجيات والخدمات، كانت متخلفة في مجال التصنيع. واليوم، نمت شركة فاتشاني الناشئة إلى إمبراطورية إلكترونيات مترامية الأطراف.

وتفتخر شركة «ديكسون تكنولوجيز» بقيمة سوقية تزيد على 2.5 مليار دولار، مع قدرتها على إنتاج حوالي 50 مليون هاتف ذكي هذا العام. وهذا مؤشر مبكر للفرص في الهند والتحديات في تطوير قطاع تصنيع حديث، وهي أولوية قصوى لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. وبينما كان فاتشاني يكافح في أيامه الأولى، ارتفعت أسهم شركته بنسبة 824% منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2017.

وازدهرت المبيعات والأرباح مع زيادة الطلب المحلي على الهواتف الذكية، جنباً إلى جنب مع خطط الهند الطموحة لتطوير قطاعها المحلي. وأوضح فاتشاني في مقابلة هاتفية مع «بلومبيرج»: «هذه مجرد البداية، ونحن نريد أن نحدث تغييراً في مجال التصنيع في الهند».

وابتليت الهند منذ عقود ببنية تحتية متهالكة وضرائب كبيرة ونظام بيروقراطي روتيني. وحاولت إدارة مودي تغيير الديناميكية الاقتصادية في البلاد، عبر مجموعة من السياسات والحوافز، بهدف خلق فرص للعمل وزيادة النمو الاقتصادي.

وساهم ذلك في دفع صانعي الأجهزة المحليين مثل «ديكسون» وغيرها لإنشاء مصانع جديدة لها في البلاد. وتُعد Dixon مثالاً على مدى سرعة التغيير في الهند فقد زادت الطاقة الإنتاجية من حوالي مليوني هاتف ذكي شهرياً العام الماضي إلى حوالي 4 ملايين وحدة بعد بدء برنامج الحوافز الحكومي، مع التخطيط للمزيد في العام المقبل.

وتصنع «ديكسون» أجهزة التلفاز والغسالات والهواتف الذكية والمصابيح وأنظمة المراقبة لشركات مثل سامسونج وشاومي وباناسونيك وفيليبس، وتمتلك أكبر مصانع تجميع الأجهزة في الهند. (بلومبيرج)