الاقتصاد

اقتصادية الشارقة تخفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق الى 60% و 50% في السينما

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الإجراءات الوقائية للمنشآت الاقتصادية في الإمارة للحد من تفشي فيروس حيث تم تحديد عدد الحاضرين بدور السينما والأنشطة الترفيهية بالقاعات المغلقة بنسبة 50% وتحديد القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق بـما يصل لـ60% وفي مراكز اللياقة البدنية والصالات 50%.
والزمت اقتصادية الشارقة المطاعم والمقاهي بالتباعد الجسدي 2 متر بين طاولات الطعام وعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من 4 أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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