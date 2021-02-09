شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية الشارقة تخفض الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق الى 60% و 50% في السينما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدثت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الإجراءات الوقائية للمنشآت الاقتصادية في الإمارة للحد من تفشي فيروس كورونا حيث تم تحديد عدد الحاضرين بدور السينما والأنشطة الترفيهية بالقاعات المغلقة بنسبة 50% وتحديد القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق بـما يصل لـ60% وفي مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية 50%.

والزمت اقتصادية الشارقة المطاعم والمقاهي بالتباعد الجسدي 2 متر بين طاولات الطعام وعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من 4 أشخاص باستثناء أفراد العائلة الواحدة.

