شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «هواوي» يدعو إدارة بايدن إلى الانفتاح على شركته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا مؤسس شركة «هواوي» الصينية للاتصالات الخاضع لعقوبات أميركية، الثلاثاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى اعتماد «سياسة انفتاح» تجاه شركته، خلال مقابلة صحافية.

ووضع الرئيس السابق دونالد ترامب «هواوي» على اللائحة السوداء لمنعها من حيازة تقنيات أميركية ضرورية لصناعة الهواتف الذكية.

وقال رين جينغفي الذي أسس الشركة في العام 1987 «نأمل أن تعتمد الإدارة الجديدة سياسة انفتاح (تجاه هواوي) ستكون مفيدة» للولايات المتحدة.

وأصبحت هواوي الآن شركة عملاقة تمتد في العالم أجمع، فهي موجودة في 170 بلداً وتوظف 194 ألف شخص، لكنها في صلب صراع أميركي صيني خلفيته حرب تجارية وتقنية وشبهات في التجسس.

ويعود عدم ثقة بالشركة جزئياً إلى الماضي العسكري لمؤسسها وانتمائه إلى الحزب الشيوعي الصيني، ما يزيد من الشكوك في مدى نفوذ النظام الحاكم في الصين على المجموعة.

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية، قال مؤسس المجموعة الثلاثاء إنه «يأمل التمكن من شراء عدد كبير من المعدات والمكونات والمواد الأميركية».

واعتبر أن «قدرة هواوي على الاستمرارية ازدادت» رغم الضغوطات الأميركية.

(أ.ف.ب)