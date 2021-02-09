شكرا لقرائتكم خبر عن 3909 آلاف طن الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات حكومية إن إجمالى الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى سجل تراجعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى الإنتاج نحو 3909 آلاف طن فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 4253 ألف طن فى شهر نوفمبر عام 2019 بتراجع بلغ نحو 344 ألف طن.

وأضافت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن انتاج الزيت الخام بلغ نحو 2391 ألف طن في نوفمبر الماضي، مقابل 2640 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2019، بفارق نحو 249 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي سجل ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 3652 ألف طن في نوفمبر الماضي، مقابل 3533 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 119 ألف طن.

وتشير البيانات إلى أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2180 ألف طن في نوفمبر الماضي، مقابل 2386 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 206 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ الاستهلاك المحلي نحو 4111 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 3898 ألف طن في شهر سبتمبر من عام 2019، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 213 ألف طن، فيما تراجع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى 2076 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 2368 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 292 ألف طن.