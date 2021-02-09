شكرا لقرائتكم خبر عن نشأت مرسى: تنفيذ أعمال مرافق بعدد من المحافظات ب1.2 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركات الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار التركيز على إنجاز مشروعات المرافق، مياه الشرب والصرف الصحى وشبكاتها المتأخرة في العديد من القرى بالمحافظات لتقديم الخدمة لملايين المواطنين المحرومين منها خاصة فى صعيد مصر ووجه بحرى.

وكشف المهندس نشأت مرسى، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لأعمال الاسمنت المسلح ، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، لـ" الخليج 365" أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعات بعدد من المحافظات بقية تصل لنحو 1.210 مليار جنيه منها مشروعات تندرج تحت مبادرة حياك كريمة.

أضاف مرسى انه يجرى تنفيذ مشروعات بقرى محافظة كفر الشيخ بقيمة 150 مليون جنيه منها محطة معالجة كوم الحجر وخطوط انحدار وطرد ومحطة رفع قرية الالبنا.

وأوضح انه فى محافظة بنى سويف يتم تنفيذ مشروعات ب 230 مليون جنيه عبارة عن محطة معالجة قمن العروس وصرف ومحطات رفع نافسطة وابويط وانا القس وابوبط.

وفى محافظة مطرح يتم تنفيذ مشروعات بقيمة 110 ملايين جنيه، في الحمام خاصة قرى السلام واولاد مسعود عبارة عن تنفيذ خطوط صرف وانحدار ومحطات رفع.

وأشار نشات مرسى انه فى محافظة الدقهلية يتم تنفيذ مشروعات ب 200 مليون جنيه عبارة عن توسعات فى شبكة مياة ميت غمر ، لافتا أن هناك زيارات ميدانية يقوم بها لكافة المشروعات والتنسيق مع المحافظين لتذليل اي عقبات تواجه عمليات التنفيذ.