شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم جديد- تحليل - 9-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج بتداولات يوم أمس العزم الإيجابي لنلاحظ تذبذبه بذلك قرب مستوى 126.70 وليحافظ بذلك على الثبات الإيجابي فوق الدعم الممتد نحو 126.30.

لذلك, وبثبات الدعم المذكور سابقا, سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك من استئناف المحاولات الصاعدة ولنتوقع بتجاوزه لمستوى 127.10 الوصول نحو محطات إضافية قد تبدأ من 127.40 و 127.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.50 و 127.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد