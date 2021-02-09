شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يواجه صعوبة باستئناف الارتفاع-تحليل - 9-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر الزوج صعوبة باستئناف الهجوم الصاعد متأثرا بثبات الحاجز المتمركز قرب 144.75 وليجبره ذلك على تشكيل تذبذب جانبي كما هو واضح بالرسم المرفق. بشكل عام سيبقى المسار الصاعد قائم بثبات الدعم الممتد نحو 143.10 ولننتظر تأكيد السعر لاختراق الحاجز الحالي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو 146.00 والذي يشكل بدوره الهدف الثاني للميل الصاعد.

لابد من التنويه إلى أن فشل السعر بتحقيق الاختراق المطلوب, فإن ذلك قد يجبره على تشكيل بعض الارتداد التصحيحي الهابط ليختبر بذلك الدعم المذكور سابقا قبل تسجيله لأي هدف إيجابي جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 144.20 و 146.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتأكيد الاختراق