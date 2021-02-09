شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يخترق الحاجز– تحليل - 9-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر البلاتين بتداولاته الأخيرة قناة صاعدة جديدة كما هو واضح بالرسم المرفق ولنلاحظ تجاوزه حاليا للحاجز المستقر عند 1160.00 ليؤكد بذلك استعداده لاستئناف الهجوم الصاعد خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك المستمر للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء, سيزيد من فرص تسجيل السعر لأهداف جديدة ولنتوقع انجذابه بذلك نحو 1195.00 وصولا للمقاومة الممتدة حاليا نحو 1240.00.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1150.00 و 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد