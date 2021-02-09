شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالارتفاع– تحليل -9-2-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر النحاس بتداولات يوم امس الهدف الإيجابي المستقر عند 3.6850 مؤكدا بذلك تأثره بالضغوط الإيجابية والناتجة عن ثبات الدعم الممتد نحو 3.5550 بالإضافة لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي عند 3.6100 تقريبا.

نتوقع باستمرار تعرض السعر للضغوط الإيجابية تشكيله لاندفاع صاعد جديد ليخترق بذلك الحاجز الممتد نحو 3.7050 وليفتح ذلك الباب امامه لتسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 3.7850 خلال الفترة القريبة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.6400 و 3.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد