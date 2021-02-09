شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 0.8975 ويتجه لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 0.8923 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 0.8860 كمحطة تالية.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم ما لم يتمكن السعر من الارتقاء فوق 0.8975 والثبات فوقه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8900 والمقاومة 0.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط