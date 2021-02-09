الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 09-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليكسر مستوى 0.8975 ويتجه لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام زيارة مستوى 0.8923 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتستهدف مستوى 0.8860 كمحطة تالية.

 

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم ما لم يتمكن السعر من الارتقاء فوق 0.8975 والثبات فوقه من جديد.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8900 والمقاومة 0.9000

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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