شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف الأول – تحليل - 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً بشكل ملحوظ بعد الارتكاز على مستوى 0.7665 يوم أمس، ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 0.7760، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7820.

التحرّك فوق المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7625 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7665 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد