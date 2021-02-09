شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا المنتظر عند 60.75 واخترقه ليستقر فوقه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 62.07 الذي يمثّل محطّتنا الإيجابية التالية.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الانتباه إلى أهمية الثبات فوق 60.30 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد