شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل تحقيق المكاسب – تحليل - 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالارتفاع ليتجاوز حاجز 58.00 ويستقر فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 59.70.

القناة اللحظية الصاعدة تستمر بدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 57.75 قد يضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد