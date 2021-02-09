شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر المقاومة – تحليل - 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الفضة بإيجابية ليختبر المقاومة المحورية 27.60، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 29.80.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية تدعم فرص الارتداد هبوطاً واستئناف المسار التصحيحي الهابط، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي عند 25.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.70 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط