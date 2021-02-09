شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب ملحوظة – تحليل - 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بارتفاع جديد ليخترق مستوى 1838.10 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع، لكننا بحاجة لاختراق مؤكد لمقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة عند 1844.00 لتأكيد استمرار الميل الصاعد وتحقيق مكاسب جديدة تبدأ عند 1875.00 وتمتد إلى 1905.00.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة 1844.00 أو كسر الدعم 1830.00، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد ليستأنف المسار الهابط الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1800.00 وتمتد إلى 1765.00 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1865.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي