شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أربعة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 12 من تشرين الأول/أكتوبر 2020، موضحاً الأدنى له منذ الثاني من شباط/فبراير الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:00 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.30% إلى مستويات 104.91 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.23، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في أسبوع عند 104.84، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 105.26.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أوضحت اتساع التراجع إلى 3.2% مقابل 1.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 4.7%، وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي عكست تسارع النمو إلى 9.4% مقابل 9.1% في كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 9.2%، وصولاً إلى أظهر القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات تباطؤ النمو إلى 9.7% مقابل 9.9% في كانون الأول/ديسمبر.

علي الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.42 مليون مقابل نحو 6.53 مليون في تشرين الثاني/نوفمبر، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي انخفاض معدلات البطالة إلى 6.3% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتوقعات عند 6.7%.

وفي نفس السياق، أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 49 ألف وظيفة مضافة مقابل فقد نحو 227 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من فقد نحو 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.3%.