شكرا لقرائتكم خبر عن 3.581 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعى المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكى خلال شهر ديسمبر 2020 ليصل إلى 2.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا لتقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط.

وأشار التقرير الصادر خلال شهر فبراير الجاري، إلى أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان و كوريا الجنوبية والصين بلغت حوالى 3.581 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2020 ، مستأثرة بحصة 22.1 % من الإجمالي.

وذكر التقرير، ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى اليابان خلال شهر نوفمبر 2020 بمقدار 0.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 6.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير، ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى كوريا الجنوبية بمقدار 0.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 5.99 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأضاف ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى الصين بمقدار 0.83 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 6.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.