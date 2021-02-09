شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الثلاثاء في ظلال تسعير الأسواق لتعهد إدارة الرئيس الأمريكية بتمرير مشروع قانون مساعدات موسع لمعالجة البطالة ووسط التفاؤل بزيادة ارتفاع أرقام التطعيم بلقاح كورونا في العديد من الدول حول العالم.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 3.2% مقابل 1.8% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع 4.7%، وجاء ذلك، قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 9.4% مقابل 9.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 9.2%.

وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الياباني للكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات أدوات الآلات لشهر كانون الثاني/يناير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 10 مقابل 5 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على من التوقعات التي أشارت لاتساع إلى 8.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7 مقابل 14 في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند 7، وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الأول الجاري والتي أظهرت ارتفاعاً إلى نسبة 1.89% مقابل نسبة 1.59% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.04% ليربح 0.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,924.74، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.37% ليربح هو الأخر 109.01 نقطة ويصل إلى المستوى 29,497.51.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.39% ليربح 77.32 نقطة ويصل إلى المستوى 5,641.88، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.14% ليربح هو الأخر 40.33 نقطة ويصل إلى المستوى 3,572.78.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.10% ليربح 29.96 نقطة ويصل إلى المستوى 29,349.43، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.51% ليربح هو الأخر 15.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,106.98.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.78% ليخسر 102.21 نقطة ويصل إلى المستوى 12,951.66، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.57% ليخسر هو الأخر 38.98 نقطة ويصل إلى المستوى 6,841.70.