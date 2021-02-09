الاقتصاد

اتساع الثقة في الأعمال في استراليا

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 10 مقابل ما قيمته 5 والتي عدلت من ما قيمته 4 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، متفوقة على من التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 8، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية تقلص الاتساع إلى ما قيمته 7 مقابل ما قيمته 14 في كانون الأول/ديسمبر، أسوء من التوقعات عند ما قيمته 7.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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