شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) صعوده بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع الأخير بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليعاود المؤشر تداولاته بنطاق تلك القناة السعريه الصاعدة التي تحد تداولاته على المدى المتوسط، محققاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت 1.40% بما يعادل 121.41 نقطة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، مستهدفاً مستوى المقاومة المحوري 9,000.00، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,614.50 ومستوى المقاومة 9,000.00.