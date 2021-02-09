شكرا لقرائتكم خبر عن 3652 ألف طن إنتاج استهلاك الغاز الطبيعى فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 3652 ألف طن في نوفمبر الماضي، مقابل 3533 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 119 ألف طن.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية الأخرى نحو 2180 ألف طن في نوفمبر الماضي، مقابل 2386 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ 206 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ الاستهلاك المحلي نحو 4111 ألف طن في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 3898 ألف طن في شهر سبتمبر من عام 2019، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 213 ألف طن، فيما تراجع الاستهلاك من المنتجات البترولية الأخرى ليصل إلى 2076 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 2368 ألف طن في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 292 ألف طن.

وفي المقابل سجل إنتاج الغاز الطبيعي تراجع طفيف، حيث بلغ حجم الإنتاج 3877 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 3950 ألف طن في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 73 ألف طن، بينما بلغ حجم الإنتاج من الزيت الخام والمكثفات نحو 2447 ألف طن في سبتمبر الماضي، مقابل 2600 ألف طن بتراجع بلغ 153 ألف طن.