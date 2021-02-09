شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم الجوف الزراعية (6070) باللون الأخضر في آخر جلساته، لينجح بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 45.45، مدعوماً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق مكاسب حادة بلغت نسبتها 10% بما يعادل 4.40 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 45.45، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 51.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 45.00 ومستوى المقاومة 51.60.