شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يعيد اختبار مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم أمانة للتأمين (8310) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف بعضاً من هذا التشبع، وليحاول تعويض جزء من خسائره السابقة، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.21% بما يعادل 1.20 نقطة، ليعيد السهم بهذا الصعود اختبار مستوى المقاومة المهم 39.30، وفي الوقت نفسه يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 39.30، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 35.10.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.10 ومستوى المقاومة 40.90.