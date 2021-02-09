شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع الأخير في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 4.34% بما يعادل 1.45 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 38.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.40 ومستوى المقاومة 38.00.