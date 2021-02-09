شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يصل لمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأسماك (6050) في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 4.15% بما يعادل 2.20 نقطة، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى اختبار مستوى المقاومة 55.00، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 55.00، ففي حالة اختراق تلك المقاومة سيؤكد السهم عزمه على مواصلة الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 63.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 51.90 ومستوى المقاومة 60.00.