شكرا لقرائتكم خبر عن باعظيم يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم باعظيم (4051) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.36% بما يعادل -1.80 نقطة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 138.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 150.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 120.00 ومستوى المقاومة 140.00.