شكرا لقرائتكم خبر عن الفخارية يحاول اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الفخارية (2360) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المهم 110.20، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.41% بما يعادل 3.60 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 110.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 123.48.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 103.00 ومستوى المقاومة 119.80.