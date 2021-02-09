شكرا لقرائتكم خبر عن التطويرية الغذائية محاط بالعلامات الإيجابية – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التطويرية الغذائية (9501) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.44% بما يعادل 5.20 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 207.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 246.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 207.00 ومستوى المقاومة 240.00.