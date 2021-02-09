شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد خدمات السيارات (4050) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض جزء من خسائره السابقة، وليحاول تصريف بعضاً من تشبعه البيعي، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.17% بما يعادل 0.65 نقطة، وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 31.35، ليستهدف مستوى الدعم 28.15.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.50 ومستوى المقاومة 31.35.