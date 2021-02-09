شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يواجه عقبة أمام تعافيه – تحليل صباحي – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.33% بما يعادل -0.10 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 28.95، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 32.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.65 ومستوى المقاومة 31.35.