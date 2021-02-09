شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الصعيد يستحوذ على 31% من مشروعات الاسكان خلال عامين بـ21.8 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها، إن نصيب محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية من مشرروعات الاسكان التى تم تنفيذها خلال العاميين الماضيين الصعيد بلغ نحو 31% من إجمالى المشروعات المنفذه فى قطاع الاسكان على مستوى محافظات الجمهورية بتكلفة اجمالية بلغ 21.8 مليار جنيه، لتنفيذ 158 مشروعاً في محافظات الصعيد.

وأشار التقرير، إلى أن محافظة أسيوط تصدرت باقى محافظات الصعيد من حيث تكلفة المشروعات والتى تقد بقيمة 6.2 مليار جنيه، بعدد 26 مشروعا.

وأوضح التقرير، أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 689 مشروعاً بقطاع الإسكان بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 72.6 مليار جنيه، في كافة محافظات الجمهورية، منها 310 مشروعاً خلال العام المالي (19/2020)، بتكلفة 24.3 مليار جنيه.