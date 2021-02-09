شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 230 فلس، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 227 فلس، ليقابل بذلك الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطه الاجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 215 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 230 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 225.0 بينما مستوى المقاومة هو 229.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط