شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل مرة أخرى ليغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 850 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 830 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 860 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 847.0 بينما مستوى المقاومة هو 854.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط