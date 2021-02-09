شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 235 فلس، مقتربا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستوى الدعم 230 فلس كمستوى الو ثم 220 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 240 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 232 بينما مستوى المقاومة هو 236 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط