شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الطاقة (ENERGYH) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى خلال تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 30.80 فلس، لينهي بذلك الجلسة أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 32.50 فلس كمستوى أول ثم 35 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 29 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 29.7 بينما مستوى المقاومة هو 31.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد