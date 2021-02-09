شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمية (EDU) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يعاني الضغوط البيعية في الأجل القصير، حيث اغل امس الاثنين عند مستوى 319فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما نتوقع معه ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 300 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 335 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 315 بينما مستوى المقاومة هو 323 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط