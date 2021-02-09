شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال اداء السهم سلبي في الأجل القصير، حيث أنهى جلسة امس الاثنين عند مستوى 218 فلس منخفضا، في ظل ظهور إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه إمكانية استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم 210 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 225 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 216 بينما مستوى المقاومة هو 219 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط