شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 299 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 291 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 280 فلس كمستوى أول ثم 262 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 286 بينما مستوى المقاومة هو 295 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط