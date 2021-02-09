شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك (KRE) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الاثنين بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 119 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 113فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 123 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 118.0 بينما مستوى المقاومة هو 120.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط